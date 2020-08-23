В Грузии микроавтобус рухнул с 80-метрового обрыва. Есть погибшие

В Грузии микроавтобус с пассажирами упал с большой высоты в обрыв. В результате ДТП погибли 12 человек, ещё трое получили тяжёлые ранения, сообщает МВД страны.
Инцидент произошёл в селе Шатили на севере Грузии. Автобус рухнул в пропасть с высоты 80 метров. Спасатели доставили пострадавших в больницу, поиски оставшихся пассажиров продолжаются.
Двое детей погибли и двое пострадали в ДТП под ВолгоградомПо предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в препятствие.
Ранее Лайф сообщал о ДТП под Екатеринбургом, жертвами которого стали четыре человека, ещё четверо пострадали.