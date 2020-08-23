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В Грузии микроавтобус рухнул с 80-метрового обрыва. Есть погибшие

Спасатели продолжают поисковые работы.

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Фото © ТАСС / Генералов Игорь

В Грузии микроавтобус с пассажирами упал с большой высоты в обрыв. В результате ДТП погибли 12 человек, ещё трое получили тяжёлые ранения, сообщает МВД страны.

Инцидент произошёл в селе Шатили на севере Грузии. Автобус рухнул в пропасть с высоты 80 метров. Спасатели доставили пострадавших в больницу, поиски оставшихся пассажиров продолжаются.

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