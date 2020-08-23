"Кто-то хайпует, а кто-то спасает жизни". Главврач Филатовской больницы поддержал омских коллег, которых критикуют из-за Навального

Главный врач московской Филатовской больницы, спасший сотни больных коронавирусом, Валерий Вечорко прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, который был госпитализирован с симптомами отравления в Омске, а позже, по настоянию родственников, транспортирован на лечение в Германию.

По словам медика, человеческий организм — "вещь хрупкая и очень индивидуальная", именно поэтому важно учитывать все нюансы, прежде чем принимать какие-то решения. Особенно с учётом тяжести состояния, вызванного неизвестными причинами.

— На всё требуется время. На диагностику, исследования, постановку диагноза. В некоторых случаях спешка может оказаться фатальной, — рассуждает Вечорко в своём "фейсбуке".

Он добавил, что тревогу и волнение родственников в ситуации, когда близкий человек находится в тяжёлом состоянии, можно понять. Однако для медиков спасти пациента — дело чести, а ещё ответственный, кропотливый, порой неблагодарный труд.