"Кто-то хайпует, а кто-то спасает жизни". Главврач Филатовской больницы поддержал омских коллег, которых критикуют из-за Навального

Главный врач московской Филатовской больницы, спасший сотни больных коронавирусом, Валерий Вечорко прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, который был госпитализирован с симптомами отравления в Омске, а позже, по настоянию родственников, транспортирован на лечение в Германию.
В омской больнице в деталях рассказали, как стабилизировали состояние Навального и готовили его к транспортировкеРоссийских медиков, напряжённо работавших с пациентом, очень удивило сообщение немецких коллег о том, что с вылетом они торопиться на самом деле не намерены.
По словам медика, человеческий организм — "вещь хрупкая и очень индивидуальная", именно поэтому важно учитывать все нюансы, прежде чем принимать какие-то решения. Особенно с учётом тяжести состояния, вызванного неизвестными причинами.
— На всё требуется время. На диагностику, исследования, постановку диагноза. В некоторых случаях спешка может оказаться фатальной, — рассуждает Вечорко в своём "фейсбуке".
Он добавил, что тревогу и волнение родственников в ситуации, когда близкий человек находится в тяжёлом состоянии, можно понять. Однако для медиков спасти пациента — дело чести, а ещё ответственный, кропотливый, порой неблагодарный труд.
Врач допустила, что Навальный мог впасть в кому из-за неправильной диетыРезкое снижение углеводов в организме может привести к снижению уровня глюкозы и голоданию мозга.
— Да и не в благодарности дело. Главное, мы свой выбор сделали и пойдём с ним до конца. У каждого своя работа. Кто-то делает хайп на "горячей" теме, а кто-то молча закатывает рукава и спасает жизни, — добавил он.
Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиарейса. Самолёту пришлось совершать экстренную посадку в Омске. Блогер впал в кому. Предварительным диагнозом назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что резкое ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ. Никаких ядов в его организме обнаружено не было, зато в крови блогера выявили алкоголь и кофеин. Сейчас Навальный уже находится в немецкой клинике "Шарите". Он был отправлен туда спецрейсом сегодня.