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"Спартак" вырвал у "Локомотива" победу в московском дерби

Решающий гол забил Александр Соболев на 81-й минуте встречи.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги встречались московские "Спартак" и "Локомотив". Счёт в игре открыли железнодорожники: на 10-й минуте бразильский защитник Мурило Серкейра замкнул навесную передачу Алексея Миранчука.

В начале второго тайма "Спартаку" удалось отыграть: шведский форвард Джордан Ларссон хорошо открылся на правом краю атаки и отправил мяч в дальний от голкипера угол.

Последнее слово тоже осталось за красно-белыми. Александр Соболев с передачи Алекса Крала отправил мяч в ворота, принеся своей команде победу — 2:1.

Помимо голов встреча ознаменовалась чередой травм: из-за различных повреждений были заменены Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук ("Локомотив") и Зелимхан Бакаев ("Спартак").

"Спартак" после четырёх матчей имеет в активе восемь очков, "Локомотив" — семь. Лидирует в турнирной таблице "Зенит", у питерцев двенадцать баллов.

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