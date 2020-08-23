"Спартак" вырвал у "Локомотива" победу в московском дерби

В центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги встречались московские "Спартак" и "Локомотив". Счёт в игре открыли железнодорожники: на 10-й минуте бразильский защитник Мурило Серкейра замкнул навесную передачу Алексея Миранчука.

В начале второго тайма "Спартаку" удалось отыграть: шведский форвард Джордан Ларссон хорошо открылся на правом краю атаки и отправил мяч в дальний от голкипера угол.

Последнее слово тоже осталось за красно-белыми. Александр Соболев с передачи Алекса Крала отправил мяч в ворота, принеся своей команде победу — 2:1.

Помимо голов встреча ознаменовалась чередой травм: из-за различных повреждений были заменены Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук ("Локомотив") и Зелимхан Бакаев ("Спартак").

Баринов, Алексей Миранчук и Понсе не доиграли дерби из-за травм 😱😱😱



Как же много повреждений для одного матча 😔 pic.twitter.com/18N3giJPoj — Матч ТВ (@MatchTV) August 23, 2020