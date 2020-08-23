Вдребезги. Тимура Валиева и Марию Агапову сенсационно нокаутировали в UFC

Для 30-летнего махачкалинца Тимура Валиева (16-3-0) сегодняшнее выступление стало дебютом в UltimateFighting Championship. Ранее Счастливчик бился в различных мировых промоушенах, включая PFL (ранее WSOF), Fight Nights Global и GFC, являясь также капитаном одной из сильнейших в России бойцовских команд Dagfighters.

Приход Валиева в UFC фанаты ММА, преимущественно из Дагестана, ждали с особым интересом. Тимур довольно известен, силён и, несмотря на 30-летний возраст, перспективен. Многие поклонники смешанных единоборств и вовсе видели в махачкалинце будущего чемпиона организации, а сам Счастливчик даже успел в преддверии дебюта если и не бросить вызов Петру Яну, то по крайней мере дать понять, что в скором времени жаждет встречи с ним. "Пётр Ян — крепкий, духовитый пацан, но я тоже на месте не стою. И, конечно, Пётр Ян — это цель. Я тоже хочу стать чемпионом и буду искать возможность подраться с ним", — процитировал Валиева официальный аккаунт UFC Russia.

Соперником дагестанца стал также дебютант Тревин Джонс, вышедший на поединок на трёхдневном уведомлении. Было очевидно, что спортсмену с острова Гуам отведена роль жертвы и статиста. Это понимал и сам Тимур, вышедший на бой, так сказать, "на расслабоне". Прекрасно знающий правила игры в бойцовском бизнесе опытный Счастливчик вышел не просто побеждать, а сделать это максимально красиво и эффектно. Как это было с его одноклубником Забитом Магомедшариповым… К сожалению, желание Валиева выжать максимум из поединка в дебюте сыграло с ним злую шутку…

На протяжении практически всего первого раунда в клетке был только один боец. Россиянин с ударом гонга стал демонстрировать всю красоту ударного стиля, миксуя с завидной регулярностью комбинации из муай-тай, кикбоксинга, ушу-саньда… Самые разнообразные удары ногами, локтями и коленями в прыжке, шоутайм-кик, чего только тут не было… А что Джонс? Хотелось бы знать, с каким всё же геймпланом зашёл в октагон темнокожий атлет, напоминающий своей причёской ныне покойного Кевина Рэндлмана? Это останется загадкой… Что действительно классно удавалось Тревину, это имитировать боксёрскую грушу. Никаких мыслей нанести хотя бы один удар в голове островитянина, видимо, не было… Кульминацией раунда и, возможно, всего боя стал эпизод, когда Валиев ударом ноги пробил корпус оппонента. Джонс схватился руками за живот, демонстрируя потрясение. На мгновение махачкалинец остановился, понимая, что это нокаут. Но рефери не сигнализировал об остановке боя, и Валиев продолжил избиение. Каких только ударов мы не увидели под занавес первого раунда, но Тревин продолжал стоять, героически принимая на себя все добивающие удары. Но с каждым нанесённым ударом Валиев и сам терял энергию. Увы, за несколько секунд до перерыва её практически не осталось, чем воспользовался андердог, стащивший фаворита на настил клетки.

Во втором раунде Счастливчик продолжил гнуть свою линию, но происходило это уже не так изящно и гораздо более предсказуемо. Хитрый Джонс смог приноровиться и подловить Тимура чудовищным правым хуком. Валиев оказался в нокдауне. Ошеломлённый успехом островитянин тут же принялся разбивать соперника в партере, заставив рефери сенсационно остановить бой. Дагестанский боец на рефлексах ещё пытался продолжить бой, всем видом показывая, что остановка была преждевременной…

Brutal gnp finish Trevin Jones vs Timur valiev ufc vegas7 new pic.twitter.com/ESReCYuBJ1 — Fightgame (@futurefights360) August 23, 2020

Надеемся, что опытный и, безусловно, талантливый Тимур Валиев получит возможность реабилитироваться и, так сказать, навести шороху…

Ещё одним шоком стал итог выступления Марии Агаповой. Уроженка Казахстана после яркого дебюта в UFC в начале лета и получения бонуса слишком уж рано примерила на себя лавры суперзвезды. Желание как можно скорее стать медийнее и популярнее также сыграло с 23-летней спортсменкой злую шутку. Мария вышла в клетку слишком уж самоуверенной, считая, что сможет снести с пути Шейну Добсон артиллерийским наскоком.

Было заметно, что Агапова пришла за досрочной победой и бонусом в 50 000 долларов. Но риск оказался не оправдан. Идущая на серии из трёх поражений и находившаяся на волосок от увольнения 31-летняя американка смогла совладать с дерзкой соперницей, лишив поставившего на победу фаворитки некоего человека 25 000 долларов. Фантастика…

Agapova X Dobson



Vencedora Dobson por Nocaute Técnico#UFCVegas7 pic.twitter.com/UpHpnMMgC0 — dieidi (@dieidioff) August 23, 2020

В первом раунде Мария смогла несколько раз попасть по сопернице хлёсткими ударами, но позволила противнице утащить себя в партер. В одном из эпизодов казахстанская спортсменка смогла перевернуться и оказаться в маунте, но это стоило ей пропущенных ударов в висок… Было заметно, что после этих ударов Агапова наклонила голову, находясь, возможно, в нокдауне.

Начало второго раунда в исполнении Добсон лишь подтвердило тот факт, что удары в висок не прошли для Марии бесследно. Шейна попала точным хай-киком, закрепив успех ударами кулаками. Растерянная фаворитка решила спастись в партере, но на этом всё было окончено. Более свежая и мощная американка с лёгкостью выиграла на полу удобную позицию, разбив голову противницы сериями жёстких хаммерфистов. Рефери остановил бой, констатировав сенсационную победу хозяйки клетки, вышедшей на этот бой с коэффициентом +900. Потрясающе…

Желаем Марии сделать правильные выводы, стать более дисциплинированной и ответственной. Таланта, креатива и спортивной злости у неё хоть отбавляй, а значит, всё должно получиться…

Результаты турнира Главный кард: Фрэнки Эдгар победил Педру Муньюса раздельным решением судей (48-47, 46-49, 48-47);

Майк Родригес победил Марцина Прахнё нокаутом в первом раунде;

Джо Солецки победил Остина Хаббарда удушающим приёмом в первом раунде;

Шейна Добсон победила Марию Агапову техническим нокаутом во втором раунде;

Дэниел Родригес победил Дуайта Гранта нокаутом в первом раунде.

Предварительный кард: Аманда Лемос победила Мидзуки Иноуэ единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Джордан Райт победил Исаака Виллануеву техническим нокаутом в первом раунде;

Мэтт Семельсбергер победил Карлтона Минуса единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-28);

Тревин Джонс победил Тимура Валиева техническим нокаутом во втором раунде.