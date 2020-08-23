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"Врагу не пожелаешь". К россиянам обратился житель Ярославля, потерявший семью в результате взрыва газа

Он призвал проводить больше времени с родными и следить за состоянием газовой техники в доме.

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Фото © LIFE

Мужчина, потерявший в результате взрыва газа в жилом доме Ярославля супругу и сына, обратился к жителям города. Сергей рассказал, что по работе часто бывает в квартирах других людей и видит, в каком состоянии у некоторых из них находятся газовые плиты. Мужчина напомнил о том, что именно беспечное отношение к себе и окружающим влечёт за собой тяжёлые последствия.

— Люди так беспечно относятся к себе и окружающим, что это уже не первый раз приводит к трагедии. В этот раз трагедия коснулась родных и дорогих мне людей. Врагу такого не пожелаешь, — цитирует Сергея "Ярославль Онлайн".

Семьи погибших при взрыве газа в доме в Ярославле получат по миллиону рублей

По последним данным, жертвами ЧП стали три человека, среди них малолетний ребёнок.

Он также призвал больше времени посвящать близким, не откладывая это на потом.

Напомним, взрыв в жилом доме, в результате которого обвалилось несколько этажей, прогремел 21 августа. Шесть квартир оказались полностью разрушены. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка. В качестве основной рабочей версией о причине взрыва многоэтажке СКР назвал утечку газа.

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