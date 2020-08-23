"Врагу не пожелаешь". К россиянам обратился житель Ярославля, потерявший семью в результате взрыва газа

Мужчина, потерявший в результате взрыва газа в жилом доме Ярославля супругу и сына, обратился к жителям города. Сергей рассказал, что по работе часто бывает в квартирах других людей и видит, в каком состоянии у некоторых из них находятся газовые плиты. Мужчина напомнил о том, что именно беспечное отношение к себе и окружающим влечёт за собой тяжёлые последствия.
— Люди так беспечно относятся к себе и окружающим, что это уже не первый раз приводит к трагедии. В этот раз трагедия коснулась родных и дорогих мне людей. Врагу такого не пожелаешь, — цитирует Сергея "Ярославль Онлайн".
Семьи погибших при взрыве газа в доме в Ярославле получат по миллиону рублейПо последним данным, жертвами ЧП стали три человека, среди них малолетний ребёнок.
Он также призвал больше времени посвящать близким, не откладывая это на потом.
Напомним, взрыв в жилом доме, в результате которого обвалилось несколько этажей, прогремел 21 августа. Шесть квартир оказались полностью разрушены. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка. В качестве основной рабочей версией о причине взрыва многоэтажке СКР назвал утечку газа.