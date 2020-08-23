Опубликовано видео изрешечённого пулями двора после нейтрализации бандитов в Ингушетии

Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии показало видео с частного участка, где сегодня утром сторонники террористической организации ИГИЛ* открыли огонь по силовикам после призыва сдаться. На кадрах видны изрешечённые пулями автомобиль и двор.

СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ФСБ России. Там рассказали, что всего боевиков было трое, они были вооружены автоматами и взрывными устройствами. Позже на месте происшествия также были найдены боеприпасы, самодельные взрывные устройства и их составные части.

Напомним, с раннего утра 23 августа в Сунженском районе Ингушетии был введён режим контртеррористической операции. Позднее стало известно о ликвидации в районе двух боевиков. Позже выяснилось, что злоумышленников было трое, все они были убиты. Пострадало двое сотрудников ФСБ России.