"Прекратить травлю". Врач вступился за омских коллег из-за критики в их адрес после госпитализации Навального

Врач одной из больниц Переславля-Залесского Кирилл Харчиков выступил в защиту омских медиков, на которых обрушился шквал критики после госпитализации блогера Алексея Навального. Врач отметил, что известный пациент — это всегда большой стресс для медработников, так как "начинаются звонки, сообщения, визиты и телеграммы".
— Для них [врачей] поступивший ранним утром четверга Алексей Навальный в первую очередь — пациент с неизвестным диагнозом, с отсутствием чёткого анамнеза жизни и болезни, — написал медик у себя в соцсетях.
Главный терапевт Минздрава по Сибирскому округу рассказала, как Навального 36 часов спасали в омской реанимацииВместе с тем она разоблачила негативные посты, которые сторонники оппозиционера размещали в соцсетях.
Он добавил, что хаос, который создавали сторонники Навального, оказывал негативное влияние не только на сотрудников медучреждения, но и косвенно на состояние самого пациента, так как для постановки диагноза и определения тактики лечения требуются время и спокойная обстановка, которых у врачей практически не было. Харчиков добавил, что стабильное состояние блогера — это в первую очередь заслуга омских специалистов.
— Призываю прекратить травлю омских врачей и медсестёр — они достойно справились со своей задачей. В конечном итоге то, что пациент жив и стабилен, — заслуга именно их, — заключил медик.
"Кто-то хайпует, а кто-то спасает жизни". Главврач Филатовской больницы поддержал омских коллег, которых критикуют из-за НавальногоПо словам Валерия Вечорко, для любого медика спасение пациента — дело чести.
Напомним, самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелёта по маршруту Томск — Москва. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где блогер впал в кому. Предварительным диагнозом медики назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ. Сейчас блогер находится в немецкой клинике "Шарите", куда он был доставлен из Омска медицинским спецбортом. Кроме того, в СМИ появилась информация, что в Германии Навальному присвоили статус "гостя канцлера", чтобы выставить возле него охрану.