"Прекратить травлю". Врач вступился за омских коллег из-за критики в их адрес после госпитализации Навального

Врач одной из больниц Переславля-Залесского Кирилл Харчиков выступил в защиту омских медиков, на которых обрушился шквал критики после госпитализации блогера Алексея Навального. Врач отметил, что известный пациент — это всегда большой стресс для медработников, так как "начинаются звонки, сообщения, визиты и телеграммы".

— Для них [врачей] поступивший ранним утром четверга Алексей Навальный в первую очередь — пациент с неизвестным диагнозом, с отсутствием чёткого анамнеза жизни и болезни, — написал медик у себя в соцсетях.

Он добавил, что хаос, который создавали сторонники Навального, оказывал негативное влияние не только на сотрудников медучреждения, но и косвенно на состояние самого пациента, так как для постановки диагноза и определения тактики лечения требуются время и спокойная обстановка, которых у врачей практически не было. Харчиков добавил, что стабильное состояние блогера — это в первую очередь заслуга омских специалистов.