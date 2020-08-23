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Под Воронежем двое детей и трое взрослых погибли, провалившись в сливную яму

Первым упал ребёнок. Его полезла вытаскивать мать, но не смогла.

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Фото © Pixabay

В Новоусманском районе Воронежской области пять человек погибли, провалившись в сливную яму.

Инцидент произошёл на территории СВХ "Воронежский". Как стало известно Лайфу, первым провалился ребёнок. Его пыталась вытащить мать, но не смогла. Затем в канализацию спустился отец, а следом сосед. Также известно, что погиб ещё один ребёнок.

В распоряжении Лайфа оказался список погибших:

1. Шишкин А.А. 1985 г. р.

2. Шишкина Н.С. 1985 г. р.

3. Савченко А.С. 1997 г. р.

4. Алеся 2018 г. р.

5. Анна 2012 г. р.

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По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в препятствие.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении легковушек на трассе в Карелии.

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