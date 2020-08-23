Под Воронежем двое детей и трое взрослых погибли, провалившись в сливную яму

В Новоусманском районе Воронежской области пять человек погибли, провалившись в сливную яму.
Инцидент произошёл на территории СВХ "Воронежский". Как стало известно Лайфу, первым провалился ребёнок. Его пыталась вытащить мать, но не смогла. Затем в канализацию спустился отец, а следом сосед. Также известно, что погиб ещё один ребёнок.
В распоряжении Лайфа оказался список погибших:
1. Шишкин А.А. 1985 г. р.
2. Шишкина Н.С. 1985 г. р.
3. Савченко А.С. 1997 г. р.
4. Алеся 2018 г. р.
5. Анна 2012 г. р.
Двое детей погибли и двое пострадали в ДТП под ВолгоградомПо предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в препятствие.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении легковушек на трассе в Карелии.