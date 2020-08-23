Под Воронежем двое детей и трое взрослых погибли, провалившись в сливную яму

В Новоусманском районе Воронежской области пять человек погибли, провалившись в сливную яму.

Инцидент произошёл на территории СВХ "Воронежский". Как стало известно Лайфу, первым провалился ребёнок. Его пыталась вытащить мать, но не смогла. Затем в канализацию спустился отец, а следом сосед. Также известно, что погиб ещё один ребёнок.