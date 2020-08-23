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Число погибших при падении микроавтобуса с обрыва в Грузии возросло до 17

По словам очевидцев, машина двигалась с большой скоростью, врезалась в пустой легковой автомобиль и рухнула в обрыв.

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Фото © Соцсети

В результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили погибло 17 человек. Об этом журналистам рассказали в МВД страны.

Ранее было известно о 12 жертвах. Также сообщается о трёх пострадавших.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что микроавтобус ехал на большой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль и рухнул в обрыв. Среди пассажиров были в основном женщины. Также известно, что в машине ехал гражданин Канады.

Оказались зажаты в салоне авто. На Кубани три человека погибли при лобовом столкновении легковушек

Ещё пятеро были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли и двое пострадали в ДТП под Волгоградом.

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