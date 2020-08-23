Число погибших при падении микроавтобуса с обрыва в Грузии возросло до 17

В результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили погибло 17 человек. Об этом журналистам рассказали в МВД страны.

Ранее было известно о 12 жертвах. Также сообщается о трёх пострадавших.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что микроавтобус ехал на большой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль и рухнул в обрыв. Среди пассажиров были в основном женщины. Также известно, что в машине ехал гражданин Канады.