Число погибших при падении микроавтобуса с обрыва в Грузии возросло до 17

В результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили погибло 17 человек. Об этом журналистам рассказали в МВД страны.
Ранее было известно о 12 жертвах. Также сообщается о трёх пострадавших.
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что микроавтобус ехал на большой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль и рухнул в обрыв. Среди пассажиров были в основном женщины. Также известно, что в машине ехал гражданин Канады.
Оказались зажаты в салоне авто. На Кубани три человека погибли при лобовом столкновении легковушекЕщё пятеро были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли и двое пострадали в ДТП под Волгоградом.