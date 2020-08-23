Трихолог рассказала о возросшем числе пациентов с выпадением волос на фоне CoViD-19

На фоне распространения коронавирусной инфекции увеличилось число пациентов с выпадением волос. Это вызвано не только CoViD-19, но и применяемым лечением, а также пережитым стрессом, рассказала врач-трихолог Наталья Короткова.

— Стало больше пациентов почему-то с выпадением волос. На фоне стресса многие перенесли вирусную инфекцию. Сейчас, наверное, каждый третий с выпадением, — приводит её слова радиостанция "Говорит Москва".

По словам доктора, исправить проблему с исчезновением волосяного покрова возможно.

— Процесс восстановим, с фолликулами не происходит никаких необратимых изменений, это чисто реакция либо на вирусы, либо на серьёзные препараты, которые применялись, — добавила трихолог.

Она заметила, что подобные процессы необходимо обследовать для исключения смежных моментов, приводящих к потере волос.

По состоянию на 23 августа в России выявлено 956 749 случаев коронавируса. Из них 770 639 пациентов выздоровели, 16 383 скончались.