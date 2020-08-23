В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать жителям европейской части России в сентябре

Погода в сентябре на европейской части России ожидается тёплой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Температура будет около и выше нормы, — цитирует метеоролога ТАСС.

Также синоптик отметил, что избытка осадков не ожидается. По его словам, первый осенний месяц будет комфортным.