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В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать жителям европейской части России в сентябре

До прихода осени осталось чуть более недели.

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Погода в сентябре на европейской части России ожидается тёплой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура будет около и выше нормы, — цитирует метеоролога ТАСС.

Также синоптик отметил, что избытка осадков не ожидается. По его словам, первый осенний месяц будет комфортным.

Первые морозы ожидаются в двух регионах России в ближайшие дни

Температура воздуха понизится ночью до минус семи градусов.

Ранее климатолог спрогнозировал постоянные погодные аномалии в России.

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