В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать жителям европейской части России в сентябре

Погода в сентябре на европейской части России ожидается тёплой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Температура будет около и выше нормы, — цитирует метеоролога ТАСС.
Также синоптик отметил, что избытка осадков не ожидается. По его словам, первый осенний месяц будет комфортным.
Первые морозы ожидаются в двух регионах России в ближайшие дниТемпература воздуха понизится ночью до минус семи градусов.
Ранее климатолог спрогнозировал постоянные погодные аномалии в России.