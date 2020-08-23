На Мадагаскаре не менее 20 заключённых погибли при попытке побега из тюрьмы

Не менее 20 заключённых были убиты на Мадагаскаре при попытке побега из тюрьмы в Фарафангане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции страны на странице в "Фейсбуке".

Отмечается, что 88 заключённых разделились на две группы и напали на охрану. Злоумышленники забрасывали представителей власти камнями, а также отобрали оружие. Полиция поймала 37 из них, поиски ещё 31 человека продолжаются. Также известно, что восемь заключённых были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.