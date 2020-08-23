Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Мадагаскаре не менее 20 заключённых погибли при попытке побега из тюрьмы

Поиски 31 злоумышленника продолжаются.

21
Post cover

Фото © Facebook / Ministère de la Justice de Madagascar

Не менее 20 заключённых были убиты на Мадагаскаре при попытке побега из тюрьмы в Фарафангане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции страны на странице в "Фейсбуке".

Отмечается, что 88 заключённых разделились на две группы и напали на охрану. Злоумышленники забрасывали представителей власти камнями, а также отобрали оружие. Полиция поймала 37 из них, поиски ещё 31 человека продолжаются. Также известно, что восемь заключённых были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.

Навстречу смерти. История побега самого знаменитого бандита 90-х из "Матросской Тишины"

Знаменитый наёмный убийца Александр Солоник оказался единственным, кому удалось успешно бежать из "Матросской Тишины". Правда, бежал он навстречу собственной смерти.

Ранее заключённые устроили бунт в тюрьме на юге США. Пострадало не менее пяти человек.

Выбор редакции

Loading...