На Мадагаскаре не менее 20 заключённых погибли при попытке побега из тюрьмы

Не менее 20 заключённых были убиты на Мадагаскаре при попытке побега из тюрьмы в Фарафангане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции страны на странице в "Фейсбуке".
Отмечается, что 88 заключённых разделились на две группы и напали на охрану. Злоумышленники забрасывали представителей власти камнями, а также отобрали оружие. Полиция поймала 37 из них, поиски ещё 31 человека продолжаются. Также известно, что восемь заключённых были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.
Навстречу смерти. История побега самого знаменитого бандита 90-х из "Матросской Тишины"Знаменитый наёмный убийца Александр Солоник оказался единственным, кому удалось успешно бежать из "Матросской Тишины". Правда, бежал он навстречу собственной смерти.
Ранее заключённые устроили бунт в тюрьме на юге США. Пострадало не менее пяти человек.