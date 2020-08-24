Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября

Благодаря разному времени начала уроков руководство надеется обойтись без введения второй и третьей смен.

С 1 сентября многие школьники вернутся в свои учебные заведения, однако им предстоит соблюдать меры, введённые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. О деталях процесса обучения в таких условиях рассказали учителя московских и петербургских школ.

Уроки в классах, по их словам, будут начинаться с 08:15 до 10:20 утра. Таким образом руководители учебных заведений намерены избежать введения второй и третьей смен. Учительница одной из петербургских школ Елена Николаева отметила, что позднее всего в школы будут приходить шестиклассники и восьмиклассники, так как у них меньше уроков, чем у старшеклассников.

В столовые, отметила педагог, детей планируется запускать по три-четыре класса. При этом на приём пищи будет отводиться примерно по десять минут. Многие школьники берут в школу еду из дома, поэтому учительница выразила надежду, что им разрешат перекусы прямо в классах.

Завуч одного из столичных учебных заведений рассказала, что в случае недомогания детей будут отпускать из школы только с родителями. Если же они не могут приехать, тогда придётся вызывать скорую помощь. Также, по её словам, не до конца решён вопрос с пропуском занятий.

— Рекомендуется вообще запретить пропускать занятия без справки от врача. Как это организовать на деле, не очень понятно, — приводит слова женщины "Московский комсомолец".

Если у ученика подтвердится коронавирус, то весь класс на две недели будет вынужден уйти на дистанционное обучение.