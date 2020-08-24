В Париже полиция задержала 83 человека после беспорядков из-за поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Парижская полиция задержала 83 человека после беспорядков, начавшихся из-за поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов от "Баварии". Об этом сообщается в "Твиттере" ведомства.

— На три часа ночи предварительная оценка: 83 человека задержаны полицией, — сказано в записи.

Чтобы утихомирить разбушевавшихся фанатов правоохранительные органы применили слезоточивый газ на Елисейских полях. Болельщики стали нападать на полицейских уже во время матча.