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В Париже полиция задержала 83 человека после беспорядков из-за поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Жители французской столицы устроили погромы и поджоги на улицах.

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Фото © Twitter / Préfecture de Police

Парижская полиция задержала 83 человека после беспорядков, начавшихся из-за поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов от "Баварии". Об этом сообщается в "Твиттере" ведомства.

На три часа ночи предварительная оценка: 83 человека задержаны полицией, — сказано в записи.

Поджигают машины и громят магазины. В Париже начались беспорядки после поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов — видео

Полиция применила слезоточивый газ.

Чтобы утихомирить разбушевавшихся фанатов правоохранительные органы применили слезоточивый газ на Елисейских полях. Болельщики стали нападать на полицейских уже во время матча.

Напомним, в финале, который состоялся в Лиссабоне, парижане уступили со счётом 0:1. Единственный мяч забил воспитанник ПСЖ Кингсли Коман.

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