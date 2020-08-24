Соцработница обвинила приёмную мать истощённого ребёнка в Крыму в погоне за хайпом

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Приёмная мать ребёнка, забранного из детского дома в Крыму в истощённом состоянии, просто ловит хайп. Такое мнение высказала координатор социальных нянь Валентина Тарасенко.

— Детский дом — это не семья. Ребёнок не может здесь быть идеальный, хороший и здоровый. Тем не менее уход здесь осуществляется добросовестно, чудесная территория, много детских площадок, с детьми гуляют, — приводит её слова Пятый канал.

По словам соцработницы, опекуны, опубликовавшие снимки двухлетнего мальчика, нарушили закон и нанесли "тяжёлый удар" по репутации учреждения.

— Я считаю, что просто хайп раздувают. Обратись туда, где этого ребёнка взяла, — посоветовала Тарасенко.

Координатор социальных нянь добавила, что в марте ребёнку присвоили инвалидность. Также решался вопрос о присвоении ему паллиативного статуса, то есть статуса пациента с ограниченным сроком жизни из-за неизлечимого заболевания. Тем не менее малыш начал самостоятельно есть, развиваться, его состояние улучшилось.