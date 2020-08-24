"Он не такой". Белый дом ответил сестре Трампа, назвавшей его беспринципным

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз прокомментировал слова старшей сестры президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри, назвавшей своего родственника беспринципным человеком, которому нельзя доверять.

По словам Медоуза, эта характеристика не соответствует действительности.

— Президент, которому я с честью служу, не такой, каким его описывают, — сказал он в эфире телеканала ABC.

Глава аппарата добавил, что Трамп каждый день делает "даже больше, чем любой другой президент".