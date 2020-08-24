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"Он не такой". Белый дом ответил сестре Трампа, назвавшей его беспринципным

Также администрация раскритиковала племянницу американского лидера, обвинив её в попытках помочь Джо Байдену.

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Фото © ТАСС / AP Photo / John Minchillo

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз прокомментировал слова старшей сестры президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри, назвавшей своего родственника беспринципным человеком, которому нельзя доверять.

По словам Медоуза, эта характеристика не соответствует действительности.

Президент, которому я с честью служу, не такой, каким его описывают, — сказал он в эфире телеканала ABC.

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Решение принято несмотря на то, что иск звезды фильмов для взрослых был отклонён.

Глава аппарата добавил, что Трамп каждый день делает "даже больше, чем любой другой президент".

Напомним, старшая сестра американского лидера назвала его беспринципным на записи, тайно сделанной племянницей Трампа Мэри. В связи с этим Медоуз обвинил женщину в попытках помочь сопернику главы Белого дома Джо Байдену на предстоящих выборах главы государства.

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