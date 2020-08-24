Фильм-катастрофа "Гренландия" стал лидером российского проката за минувший уик-энд

Фильм-катастрофа "Гренландия" возглавил кинопрокат России и СНГ за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
С 20 августа картина режиссёра Рика Романа Во смогла собрать более 30 миллионов рублей, что стало лучшим результатом после открытия кинотеатров. По сюжету ленты, к Земле мчится огромная комета, которая угрожает уничтожить планету. Конец света кажется неизбежным, и единственное безопасное место — бункер в далекой Гренландии. Главные роли исполнили Джерард Батлер, Морена Баккарин и Роджер Дэйл Флойд.
Вторую строчку рейтинга занял южнокорейский фантастический фильм ужасов "Поезд в Пусан — 2: Полуостров". Сиквел картины 2016 года собрал в прокате 8,85 миллиона рублей. Фильм повествует о вирусе, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла. Остатки страны спустя четыре года после вспышки находятся в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову.
Корейский "зомбивирус" добрался до российских кинотеатров. Что общего у "Поезда в Пусан — 2" и "Форсажа"Российские кинотеатры постепенно выходят из анабиоза. А прокатчики после многочисленных пертурбаций, похоже, определились с окончательными датами больших премьер. "Довод" Кристофера Нолана, "Мулан" от Disney, кинокомикс Marvel "Новые мутанты" — всё это выйдет в сентябре. А что зрелищного можно посмотреть уже сейчас? Первой картинкой с претензией на звание блокбастера в российском прокате стал "Поезд в Пусан — 2: Полуостров". Лайф посмотрел новинку и рассказывает, на что похож фильм и кому его стоит посмотреть в кинотеатре.
Замыкает же тройку лидеров американский боевик режиссёра Тейта Тейлора "Агент Ева". Главные роли исполнили Джессика Честейн, Диана Сильверс, Колин Фаррелл, Джина Дэвис и Джон Малкович. На его счету 7,9 миллиона рублей. В центре сюжета — умная, красивая и чрезвычайно опасная наёмная убийца, которая в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идёт не по плану и Ева решает выйти из игры, один из влиятельных боссов секретной службы открывает на неё охоту.
Ранее был опубликован тизер и детали фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном.