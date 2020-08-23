Названы настройки смартфона, которые нельзя трогать

Смартфоны содержат в себе множество разных настроек, к которым необходимо подходить с осторожностью, а некоторые из них совсем не трогать, если вы не уверены в том, как именно они функционируют. Об этом рассказал директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

— Сломать что-то в телефоне, открыв настройки, нельзя, но подпортить качество его работы возможно, — приводит его слова агентство "Прайм".

Эксперт уточнил, что не стоит изменять настройки SIM-карты, так как это может привести к сбою работы сети и интернета. Также не стоит забывать о платных подписках, которые многие операторы встраивают в меню SIM.

Это же касается режима для слабовидящих, функции очистки и настроек родительского контроля.

Кроме того, нужно быть осторожным с настройками аккаунтов. В случае выхода из учётной записи, к которой привязан ID, могут возникнуть проблемы с покупками и обновлением приложений, отметил эксперт.

Косарев посоветовал аккуратно обращаться с настройками и не менять параметры, если вы точно не знаете, к чему это приведёт.