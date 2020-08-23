В России вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

В России с 24 августа вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, который позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса.

Закон предусматривает группу факторов, влияющих на расчёт итоговой страховой премии. Повышенный тариф ждёт грубых нарушителей правил ПДД, а также тех, кто получал наказание за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выделяются иные факторы, которые страховые компании будут определять самостоятельно.

А вот использовать дискриминирующие человека нюансы, в частности связанные с национальной, расовой или языковой принадлежностью, вероисповеданием и отношением к религии, закон запрещает.

Контролем за честностью и правильностью расчёта страховых тарифов займётся Банк России.

Также с понедельника расширяется коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых автомобилей физлиц на 10% вниз и вверх (рамки — 2471–5436 рублей), для машин юрлиц — на 20%, для такси — на 30%. Это позволит страховым компаниям снижать тарифы для аккуратных водителей и увеличивать для нарушителей.