Шторм "Лаура" обрушился на Гаити и Доминикану, есть погибшие — видео

Как минимум пять человек погибли от последствий тропического шторма "Лаура", который обрушился на Гаити утром в воскресенье. Об этом сообщает Министерство коммуникаций республики.

Среди погибших 10-летняя девочка, две женщины и двое мужчин.

Власти объявили красный уровень погодной опасности. Для нуждающихся организованы временные укрытия, а специалисты ведут работы по устранению последствий и восстановлению дорожной сети и инфраструктуры.

Кроме того, шторм настиг и Доминиканскую Республику, оставив без электроснабжения около 1,1 миллиона человек, передаёт газета El Nacional.

В результате обрушения дома в окрестностях города Санто-Доминго погибло не менее двух человек.

Тропический шторм "Лаура" сформировался в северной части Атлантического океана и движется в западном направлении в сторону Кубы. Скорость порывов ветра в его пределах составляет 23 м/c.