Шторм "Лаура" обрушился на Гаити и Доминикану, есть погибшие — видео

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Как минимум пять человек погибли от последствий тропического шторма "Лаура", который обрушился на Гаити утром в воскресенье. Об этом сообщает Министерство коммуникаций республики.
Среди погибших 10-летняя девочка, две женщины и двое мужчин.
Власти объявили красный уровень погодной опасности. Для нуждающихся организованы временные укрытия, а специалисты ведут работы по устранению последствий и восстановлению дорожной сети и инфраструктуры.
Мощный тайфун "Хигос" обрушился на Китай — видеоВ результате стихийного бедствия некоторые районы оказались затоплены, сошли оползни, приостановлена работа транспорта и отменена часть авиарейсов.
Кроме того, шторм настиг и Доминиканскую Республику, оставив без электроснабжения около 1,1 миллиона человек, передаёт газета El Nacional.
В результате обрушения дома в окрестностях города Санто-Доминго погибло не менее двух человек.
Тропический шторм "Лаура" сформировался в северной части Атлантического океана и движется в западном направлении в сторону Кубы. Скорость порывов ветра в его пределах составляет 23 м/c.
Ранее тайфун "Мекхала" ударил по китайскому побережью.