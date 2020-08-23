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Шторм "Лаура" обрушился на Гаити и Доминикану, есть погибшие — видео

Сейчас циклон движется в сторону Кубы.

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Видео © Facebook / Triumph Community Ministries / The CAMP Haiti, Inc. / Grace Malnutrition Center / Twitter / Angel Elemiah

Как минимум пять человек погибли от последствий тропического шторма "Лаура", который обрушился на Гаити утром в воскресенье. Об этом сообщает Министерство коммуникаций республики.

Среди погибших 10-летняя девочка, две женщины и двое мужчин.

Власти объявили красный уровень погодной опасности. Для нуждающихся организованы временные укрытия, а специалисты ведут работы по устранению последствий и восстановлению дорожной сети и инфраструктуры.

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В результате стихийного бедствия некоторые районы оказались затоплены, сошли оползни, приостановлена работа транспорта и отменена часть авиарейсов.

Кроме того, шторм настиг и Доминиканскую Республику, оставив без электроснабжения около 1,1 миллиона человек, передаёт газета El Nacional.

В результате обрушения дома в окрестностях города Санто-Доминго погибло не менее двух человек.

Тропический шторм "Лаура" сформировался в северной части Атлантического океана и движется в западном направлении в сторону Кубы. Скорость порывов ветра в его пределах составляет 23 м/c.

Ранее тайфун "Мекхала" ударил по китайскому побережью.

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