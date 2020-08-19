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Мощный тайфун "Хигос" обрушился на Китай — видео

В результате стихийного бедствия некоторые районы оказались затоплены, сошли оползни, приостановлена работа транспорта и отменена часть авиарейсов.

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Мощный тайфун "Хигос" обрушился на южное побережье Китая в районе города Чжухай, сообщила метеорологическая лаборатория Гонконга.

Это седьмой по счёту тропический циклон в текущем сезоне. По данным лаборатории, порывы ветра достигали 35 м/с, было вырвано множество деревьев. Также известно о двух пострадавших.

В самом Гонконге сначала объявили девятый уровень угрозы, но затем понизили до восьмого. Тем не менее офисы, банки и учебные заведения остаются закрытыми, не ходит транспорт и суда. Отмечается, что эпицентр тайфуна находится в 130 километрах от специального административного района КНР.

По китайскому побережью ударил тайфун "Мекхала" — видео

Скорость ветра внутри него составляла 33 метра в секунду.

В соседнем Макао объявлен максимальный, 10-й уровень угрозы, закрылись казино, приостановлена работа транспорта и отменены некоторые авиарейсы.

Тайфун смещается на северо-запад и постепенно ослабевает. В переводе с языка аборигенов острова Гума "Хигос" означает фиговое дерево.

Ранее более трёх миллионов жителей США остались без электроэнергии из-за шторма "Исайя", обрушившегося на восточное побережье страны.

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