Мощный тайфун "Хигос" обрушился на Китай — видео

Мощный тайфун "Хигос" обрушился на южное побережье Китая в районе города Чжухай, сообщила метеорологическая лаборатория Гонконга.

Это седьмой по счёту тропический циклон в текущем сезоне. По данным лаборатории, порывы ветра достигали 35 м/с, было вырвано множество деревьев. Также известно о двух пострадавших.

В самом Гонконге сначала объявили девятый уровень угрозы, но затем понизили до восьмого. Тем не менее офисы, банки и учебные заведения остаются закрытыми, не ходит транспорт и суда. Отмечается, что эпицентр тайфуна находится в 130 километрах от специального административного района КНР.

В соседнем Макао объявлен максимальный, 10-й уровень угрозы, закрылись казино, приостановлена работа транспорта и отменены некоторые авиарейсы.

Тайфун смещается на северо-запад и постепенно ослабевает. В переводе с языка аборигенов острова Гума "Хигос" означает фиговое дерево.