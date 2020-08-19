"Моя собственность". Женщина в Красноярске жестоко избила кошку — видео

В лифте одного из домов в Красноярске местная жительница жестоко избила кошку. Видео инцидента опубликовано в группе "Наш мкр. Солнечный. Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах можно увидеть, как женщина заходит в лифт и держит в руках питомца. Рядом с ней находится мужчина. Затем жительница дома бросает животное на пол и пинает его ногой. После этого она хватает кошку за шкирку, резко отдаёт её сопровождающему и три раза бьёт по ней ладонью. Мужчина при этом улыбается.

В комментариях к записи пользователи возмутились жестокому обращению с животным. Туда же пришла хозяйка кошки Любовь Лукашевская и объяснила своё поведение.

— Она испугалась, когда заходили в лифт, и поцарапала меня, вот и получила. Надо будет, за свою кошку отдам штраф. Отвечу за свой поступок, — написала она.

Пользователи указали ей, что животным свойственно царапаться. Кроме того, питомцев нельзя бить "за дело", а необходимо воспитывать с детства.

Хозяйка кошки не угомонилась. Она отметила, что никому не отдаст животное, так как это "её собственность", и ещё раз уточнила, что готова заплатить штраф.