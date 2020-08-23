Диетолог предостерегла от злоупотребления картофелем

Картофель любит большинство жителей России, однако этот продукт содержит в себе некоторые опасности, а многие блюда из него стоит совсем исключить из рациона тем, кто планирует похудеть. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Лизун.

Доктор отметила, что картофель — калорийный продукт, к тому же содержащий в себе крахмал. Кроме того, при термической обработке у него повышается гликемический индекс.

— Самое калорийное блюдо из картофеля получается после обжарки. Картофель фри — самый вредный вариант. Высоким гликемическим индексом обладает и классическое пюре. А если в картофельное пюре масла добавить, то оно станет ещё и очень калорийным, — приводит слова Лизун радио Sputnik.

Максимально полезным блюдом является молодой картофель, запечённый и съеденный с кожурой, так как в ней и под ней содержится ряд полезных антиоксидантов.

А вот заменять картофель бататом бессмысленно, считает диетолог. Он содержит сахар и достаточно калориен. Кроме того, его стоимость превышает цену обычного овоща.