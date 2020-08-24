Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счёт

Законопроект об обязательной маркировке домашних животных будет внесён на рассмотрение в Госдуму осенью. Его принятие ожидается до конца года, сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, маркировка вводится для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей. При этом процедуру придётся оплатить владельцам животных. Они смогут выбрать тип средства маркирования в зависимости от вида питомца.

Отмечается, что помимо чипирования существуют и другие варианты, например бирка, татуировка, кольцо, ошейник, тавро. Стоимость процедуры может составить от пяти рублей (кольцо) до 500 (татуировка). При этом штраф за отсутствие маркировки варьируется от 500 до 1000 рублей.

Законопроект проходит процедуру межведомственного согласования. Планируется, что новые нормы вступят в силу с начала будущего года. По данным СМИ, Госдума готова поддержать законопроект, если его доработают. В июле его возвратили в Минсельхоз из-за большого числа замечаний.