В "Роскачестве" рассказали о новых ловушках мошенников в WhatsApp

Практически все мошенники в WhatsApp используют схему, когда пользователю предлагается кликнуть по ссылке или загрузить файл. Об этом сообщил заместитель руководителя "Роскачества" Илья Лоевский.

— Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас CoViD-19, или супервыгодные предложения — в прошлом году это была "акция" про 1000 бесплатных гигабайтов интернета к 10-летию сервиса, — приводит его слова агентство "Прайм".

Эксперт отметил, что бывают случаи, когда злоумышленники копируют официальные профили мессенджера или предлагают обновить приложение для загрузки новых эмодзи или продолжения бесплатного пользования.

Определить мошенников и не дать им реализовать свой план можно простым способом, уточнил Лоевский. Если вас просят предоставить личную информацию, например номер банковской карты, даты рождения или паролей, на подобное нельзя реагировать. Также не стоит переходить по ссылкам, которые пришли от неизвестных людей, так как в них могут содержаться вредоносные программы.

Эксперт рекомендует отключить автоматическую загрузку файлов в настройках мессенджера, чтобы не принимать данные от незнакомых пользователей.