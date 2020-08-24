Франция, Китай и другие. СМИ назвали страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в ближайшие дни

В правительстве обсуждается возможность возобновления авиасообщения ещё с рядом стран. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в отрасли авиаперевозок, окончательное решение может быть принято к следующему заседанию оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзора, которое пройдёт 25 августа.