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Франция, Китай и другие. СМИ назвали страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в ближайшие дни

Напомним, международные полёты Россия возобновила с 1 августа.

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Фото © Pixabay

В правительстве обсуждается возможность возобновления авиасообщения ещё с рядом стран. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в отрасли авиаперевозок, окончательное решение может быть принято к следующему заседанию оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзора, которое пройдёт 25 августа.

Так, прорабатывается возможность возобновления сообщения с Францией, Венгрией, Кипром, Мальтой, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).

Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с сентября

Кроме того, вероятно, расширится список и городов вылета.

Напомним, что Россия на данный момент возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией, а также открыла сухопутную границу с Абхазией.

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