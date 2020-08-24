Франция, Китай и другие. СМИ назвали страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в ближайшие дни

В правительстве обсуждается возможность возобновления авиасообщения ещё с рядом стран. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в отрасли авиаперевозок, окончательное решение может быть принято к следующему заседанию оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзора, которое пройдёт 25 августа.
Так, прорабатывается возможность возобновления сообщения с Францией, Венгрией, Кипром, Мальтой, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).
Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с сентябряКроме того, вероятно, расширится список и городов вылета.
Напомним, что Россия на данный момент возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией, а также открыла сухопутную границу с Абхазией.