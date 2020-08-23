"Издаёт непонятные звуки". В Одессе нашли девочку-маугли

Полиция и социальные службы Одессы изъяли из семьи местных жителей четырёхлетнюю девочку. Ребёнка держали в антисанитарных условиях и не научили разговаривать. Но о существовании в городе девочки-маугли власти вообще узнали случайно. Как сообщила руководитель одесской службы по делам детей Юлия Никандрова, мать малышки начала себя вести неадекватно в магазине недалеко от дома. Женщина буквально крушила всё, что попадалось под руку. Прибывшая на место полиция задержала её, а потом решила проверить квартиру, где в куче мусора и был обнаружен ребёнок.
— Условия проживания оставляют желать лучшего. Антисанитария полная. Но насторожило и другое. В четыре года ребёнок вообще не разговаривает. Издаёт непонятные звуки и реагирует на окружающих людей весьма специфически. Местные жители рассказали, что девочка по поведению напоминает Маугли, — написала на своей странице в Facebook Юлия Никандрова.
Фото © Facebook / Юлия Никандрова
Ребёнка временно отправили в детское медучреждение. Специалисты проверяют его состояние здоровья.
Истощённую девочку-маугли нашли в Орле: Жила в клетке, общалась воемОчевидцы утверждают, что мать продавала ребёнка в сексуальное рабство за бутылку водки.
Как сообщал Лайф, в конце прошлого года в Москве нашли искусанную комарами двухлетнюю малышку-маугли.