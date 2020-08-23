"Издаёт непонятные звуки". В Одессе нашли девочку-маугли

Полиция и социальные службы Одессы изъяли из семьи местных жителей четырёхлетнюю девочку. Ребёнка держали в антисанитарных условиях и не научили разговаривать. Но о существовании в городе девочки-маугли власти вообще узнали случайно. Как сообщила руководитель одесской службы по делам детей Юлия Никандрова, мать малышки начала себя вести неадекватно в магазине недалеко от дома. Женщина буквально крушила всё, что попадалось под руку. Прибывшая на место полиция задержала её, а потом решила проверить квартиру, где в куче мусора и был обнаружен ребёнок.