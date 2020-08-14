Ресторатор объявил о проведении вечера памяти Энди Картрайта в Москве

Основатель Versus Battle Александр Тимарцев, в рэп-сообществе известный как Ресторатор, сообщил о проведении в Москве вечера памяти рэпера Энди Картрайта. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".
"Результатов экспертизы ещё нет". Адвокат опроверг сообщения об отравлении КартрайтаРанее в СМИ появилась информация, что супруга убила рэпера с помощью большой дозы медицинского препарата.
Известно, что встреча пройдёт в клубе IZI в это воскресенье, 16 августа. На вечере памяти коллеги Картрайта хотят вспомнить творчество рэпера. Планируют посетить мероприятие Murovei, Pastor Napas, MankyMonk, Принцип, Obe 1 Kanobe, Kaje и Kripl. Вести его будет Mc Kriss.
Стоит отметить, что стоимость входного билета составит 600 рублей. Все вырученные средства будут переданы маме Картрайта.
Ранее сообщалось, что 7 августа в Санкт-Петербурге также прошёл вечер памяти рэп-исполнителя.
"Энди останется в этом городе навсегда". Рэпер Кажэ рассказал, каким он запомнил КартрайтаОн также утверждает, что таких, как погибший, очень часто не замечают при жизни.
Напомним, расчленённое тело музыканта Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Мария Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Её версию о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. Суд арестовал жену исполнителя, её обвиняют в убийстве супруга.