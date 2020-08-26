"Где деньги? Известно где — в офшорах". Путин раскритиковал деятельность компании, собиравшейся разрабатывать шихан Куштау

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Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства раскритиковал деятельность Башкирской содовой компании. Она собиралась начать разработки шихана Куштау. Президент указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а заработанные ей деньги практически не инвестируются в развитие.
— При общем объёме выручки в прошлом 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно где — в офшорах, — сказал политик.
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Путин поручил кабинету министров и правительству республики разобраться в конфликте между содовой компанией и местными жителями, а прокуратуре — в законности сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами этой организации.
В Башкирии проверят данные об избиении защитников Куштау главой районаРанее было решено, что шихану присвоят статус особо охраняемой территории.
На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии ранее прошли протесты из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. После того как на место приехал глава республики Радий Хабиров и пообещал остановить работы до достижения компромисса, протестующие разошлись. А вскоре глава региона заявил, что шихану присвоят статус особо охраняемой территории и не станут добывать там полезные ископаемые.