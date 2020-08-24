Минприроды поддержало идею о создании на горе Куштау заповедника

Министерство природы России поддержало идею создания региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии. Об этом заявили в ведомстве.
— 22 августа Минприроды России получило письмо от главы Республики Башкирия с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ). Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании ООПТ, — говорится в сообщении министерства.
Освещали конфликт. Журналистам Mash разбили камеру на горе КуштауВ ходе стычки экоактивистов и сотрудников ЧОПа последним не понравилось, что журналисты ведут съёмку.
Ранее Башкирская содовая компания пыталась начать разработку соды на шихане Куштау. Однако местные жители, которые считают гору священной, устроили акции протеста на разрабатываемой территории. Видео столкновения протестующих и сотрудников ЧОП попало на видео.
После этого глава республики Радий Хабиров заявил на встрече с защитниками шихана, что разработка соды будет остановлена, а месту дадут статус особо охраняемой территории.