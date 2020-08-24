Минприроды поддержало идею о создании на горе Куштау заповедника

Министерство природы России поддержало идею создания региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии. Об этом заявили в ведомстве.

— 22 августа Минприроды России получило письмо от главы Республики Башкирия с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ). Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании ООПТ, — говорится в сообщении министерства.

Ранее Башкирская содовая компания пыталась начать разработку соды на шихане Куштау. Однако местные жители, которые считают гору священной, устроили акции протеста на разрабатываемой территории. Видео столкновения протестующих и сотрудников ЧОП попало на видео.