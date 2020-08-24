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Саратовского убийцу девятилетней Лизы приговорили к пожизненному сроку

Туватин будет отбывать наказание в колонии особого режима.

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Михаил Туватин. Фото © VK / "Плохие новости"

Саратовский суд признал виновным 33-летнего Михаила Туватина в совершении действий сексуального характера и жестоком убийстве девятилетней Лизы Киселёвой. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

Туватину назначено пожизненное заключение в колонии особого режима, — сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

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Михаил Туватин затащил ребёнка в гараж сразу же после вопроса девочки о том, кому принадлежит это помещение.

Напомним, 9 октября 2019 года в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали Михаила Туватина, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Бывшему заключённому предъявили обвинение в расправе над ребёнком, его признали вменяемым. Лайф рассказывал, за какие преступления Туватин провёл в местах лишения свободы девять лет.

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