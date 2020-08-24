Шойгу рассказал, какие новинки впечатлили его на форуме "Армия-2020"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о новинках форума "Армия-2020". Как он отметил в интервью телеканалу "Звезда", в этом году министерство планирует заключить крупные контракты по беспилотным летательным аппаратам и робототехнике.

— Если говорить вообще о том, что меня не просто удивило, а очень порадовало, это, пожалуй, то, что мы в этом году совершили такой прорыв в беспилотной авиации и робототехнике. Об этом много говорили и говорят. Но когда я понимаю, что к концу года будем подписывать большие контракты на поставку больших серий... <...> У нас большое количество беспилотной авиации, около двух тысяч разных комплексов, — рассказал министр.

Также Шойгу отметил, что речь в данном случае идёт о системах следующего поколения, которые сделаны с использованием "совершенно новых технологий". Особое внимание глава ведомства уделил новым разработкам робототехники.

— Я смотрел на роботов, которые устанавливаются на тяжёлую технику. Роботов, которые занимаются разминированием. Это уже не вещи, похожие на игрушки из "Детского мира", это то, что сегодня представляет серьёзную угрозу и серьёзное оружие, — добавил глава Минобороны.

По словам министра, в новых российских роботах присутствуют элементы искусственного интеллекта. Также Шойгу обратил внимание на новые изобретения для гражданской жизни — медицины, строительства, инженерии и других мирных областей. Он добавил, что времени описать все новшества форума у него не хватит, и призвал всех "ходить и смотреть".