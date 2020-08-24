Названы задачи ударного беспилотника "Гром", представленного на форуме "Армия-2020"

Представленный на форуме "Армия-2020" беспилотник "Гром" необходим для поддержки истребителей Су-35 и Су-57. Об этом рассказал генеральный конструктор предприятия "Кронштадт", занимавшегося разработкой аппарата, Николай Долженков.

— Мы представляем проект беспилотника "Гром" массой семь тонн и полезной нагрузкой порядка 500 килограммов, который будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57, — цитирует его РИА "Новости".

Конструктор добавил, что основной задачей "Грома" будет сохранность жизни пилотов и самих самолётов. Кроме того, беспилотник способен уничтожать средства ПВО противника и выполнять другие боевые задачи.

Долженков отметил, что Минобороны РФ уже понимает, что подобные беспилотники должны массово поступать на вооружение ВКС.