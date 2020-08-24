Названы задачи ударного беспилотника "Гром", представленного на форуме "Армия-2020"

Представленный на форуме "Армия-2020" беспилотник "Гром" необходим для поддержки истребителей Су-35 и Су-57. Об этом рассказал генеральный конструктор предприятия "Кронштадт", занимавшегося разработкой аппарата, Николай Долженков.
— Мы представляем проект беспилотника "Гром" массой семь тонн и полезной нагрузкой порядка 500 килограммов, который будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57, — цитирует его РИА "Новости".
Танки, самолёты и не только. В Подмосковье стартовал военно-технический форум "Армия-2020"Его планируют посетить делегации почти ста стран.
Конструктор добавил, что основной задачей "Грома" будет сохранность жизни пилотов и самих самолётов. Кроме того, беспилотник способен уничтожать средства ПВО противника и выполнять другие боевые задачи.
Долженков отметил, что Минобороны РФ уже понимает, что подобные беспилотники должны массово поступать на вооружение ВКС.
Ранее Лайф сообщал, когда первые танки "Армата" поступят на вооружение Российской армии.