В Подмосковье отменили обязательный домашний режим для людей старше 65 лет

В Подмосковье с понедельника отменяется домашний режим для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ губернатора Андрея Воробьёва опубликован на сайте правительства региона.
Домашний режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Московской области действовал с 28 марта.
Собянин прокомментировал нынешнюю ситуацию с коронавирусом в МосквеВ столице не было серьёзного всплеска по заболеваемости, отметил градоначальник.
По данным на 23 августа, в Московском регионе выявлено 67 017 случаев CoViD-19. Из них 50 467 человек выздоровели, 1166 скончались.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье от коронавируса вылечили россиянку с поражением 95% лёгких.