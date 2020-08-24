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В Подмосковье отменили обязательный домашний режим для людей старше 65 лет

Всего в регионе выявлено 67 017 случаев коронавируса.

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Фото © ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / ZB

В Подмосковье с понедельника отменяется домашний режим для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ губернатора Андрея Воробьёва опубликован на сайте правительства региона.

Домашний режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Московской области действовал с 28 марта.

Собянин прокомментировал нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Москве

В столице не было серьёзного всплеска по заболеваемости, отметил градоначальник.

По данным на 23 августа, в Московском регионе выявлено 67 017 случаев CoViD-19. Из них 50 467 человек выздоровели, 1166 скончались.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье от коронавируса вылечили россиянку с поражением 95% лёгких.

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