В Подмосковье отменили обязательный домашний режим для людей старше 65 лет

В Подмосковье с понедельника отменяется домашний режим для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ губернатора Андрея Воробьёва опубликован на сайте правительства региона.

Домашний режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Московской области действовал с 28 марта.

По данным на 23 августа, в Московском регионе выявлено 67 017 случаев CoViD-19. Из них 50 467 человек выздоровели, 1166 скончались.