Пластический хирург назвал "профессиональную" болезнь блогеров

Блогеры и другие люди, которые много времени проводят в социальных сетях с опущенной к смартфону головой, рискуют заиметь второй подбородок даже в молодости. Об этом рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

— Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работой в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы — так называется мышца, которая идёт от подбородка до ключицы. Постоянно опущенная голова влияет на её состояние. От такой позы она становиться глубинной. Они постоянно "сидят в телефоне" и смотрят вниз, за счёт чего второй подбородок образуется очень рано, — приводит его слова радио Sputnik.

Врач отметил, что с проблемой второго подбородка многие сталкиваются на несколько десятилетий раньше, чем это предусмотрено природой. За помощью стали обращаться даже 25-летние.

Избавиться от дефекта можно, убрав жировую ткань на шее. Также медик советует заняться гимнастикой для повышения тонуса мышц в этой зоне.