В МЧС объяснили, кто чаще других теряется в лесу

Чаще других в лесу теряются мужчины пенсионного возраста во время сбора грибов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Причиной этого, как правило, становится нарушение элементарных правил безопасности. Многие не считают необходимым брать с собой компас или уходят за грибами даже при плохом самочувствии. Популярной одеждой у грибников является камуфляж, хотя яркая одежда для поисков в случае потери подходит намного больше. Также многие забывают оплатить сотовую связь или зарядить мобильный телефон.

Отмечается, что пропавших обычно ищут сотрудники полиции, добровольцы, волонтёры и местные жители, поисковые отряды могут состоять из нескольких сотен человек. Местность прочёсывают как пешие поисковики, так и спасатели на вездеходах, квадроциклах и автомобилях.

Спасатели настоятельно рекомендуют сообщать родственникам о планируемом походе в лес и называть примерное время возвращения домой. В дальнейшем эта информация может быть полезна сотрудникам МЧС.