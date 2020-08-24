В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества

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В пригороде Дамаска в Сирии прогремел взрыв на газопроводе, который привёл к отключению электричества по всей стране. Об этом сообщает SANA со ссылкой на министра нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима.
— Взрыв на газопроводе между районами Думайра и Адры привёл к общему отключению электричества в Сирии, — говорится в сообщении.
По словам министра, взрыв мог быть терактом. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
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