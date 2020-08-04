Спасатели чудом нашли в лесу девушку, которая бесследно пропала 9 дней назад, и вот как она выжила

Мужа, чья жена пропала без вести, осудили за её убийство спустя 40 лет благодаря одной улике Дона Мэй Байерл жила в маленьком городке Маскего на северо-востоке штата Иллинойс, США, вместе с мужем и двумя маленькими дочерьми. Но в одну ночь любящая мать пропала, а её муж Джон заявил, что женщина просто сбежала от него под покровом ночи. Следствие придерживалось этой же точки зрения следующие 40 лет, пока один анализ не перевернул дело Доны Мэй.