Спасатели чудом нашли в лесу девушку, которая бесследно пропала 9 дней назад, и вот как она выжила

Последний раз 18-летнюю Джованну Фуду видели 24 июля на парковке рядом с кафе в Индексе, США. Лишь спустя девять дней непрекращающихся поисков по близлежащим лесам американку удалось найти. К счастью, она была жива. По её словам, не погибнуть ей помогли ягоды и вода из ручьёв.
Фото © Twitter / wikiaboutworld
Пустую машину Джованны нашли на следующий день после пропажи на дороге рядом с Каскадными горами. Тогда семья пропавшей начала активную кампанию по её поиску. Больше недели спасательно-поисковые отряды пытались найти девушку, но драгоценное время было на исходе. С каждым часом вероятность найти американку живой была всё ниже и ниже. Но её страсть к жизни помогла дождаться помощи.
Мы очень рады узнать, что спасательные отряды нашли её живой. Она в стабильном состоянии. Сейчас девушка с родителями и доставлена в местную больницу. То, что нам удалось её найти спустя так много времени, — очень редкая удача, настоящее чудо
Райан Эбботт
Шериф округа Кинг
Фото © Twitter / BillWixey
Пока властям только предстоит обсудить с Джованной обстоятельства, при которых она потерялась. Пока девушку ещё не нашли, офицеры считали, что у Фуды кончился бензин и она вышла из машины в поисках ближайшей автозаправки, но потерялась, пытаясь сократить путь через лес, пишет The Sun.