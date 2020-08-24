"Они с нами неправильно обращаются". Трамп допустил, что США прекратят вести бизнес с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность разъединения американской и китайской экономик в случае своей победы на грядущих выборах главы государства.
— Мы пока ничего не получили от Китая. Мы только теряем деньги, — сказал глава Белого дома в интервью Fox News.
"Не хочу иметь с ними дело". Трамп заявил, что отложил торговые переговоры с КитаемВ очередной раз он назвал Пекин виновным в пандемии коронавируса.
Трамп уточнил, что речь идёт о сотнях миллиардов долларов. Американский лидер добавил, что Пекин "неправильно обращается" с США.
Напомним, за последние месяцы Трамп не раз открыто критиковал Китай. Сначала он возложил вину за распространение коронавируса на власти КНР, затем подписал закон о санкциях против Пекина из-за Гонконга и, наконец, запретил любые сделки с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими популярными китайскими сервисами TikTok и WeChat.