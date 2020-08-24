"Они с нами неправильно обращаются". Трамп допустил, что США прекратят вести бизнес с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность разъединения американской и китайской экономик в случае своей победы на грядущих выборах главы государства.

— Мы пока ничего не получили от Китая. Мы только теряем деньги, — сказал глава Белого дома в интервью Fox News.

Трамп уточнил, что речь идёт о сотнях миллиардов долларов. Американский лидер добавил, что Пекин "неправильно обращается" с США.