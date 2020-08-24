"Сцена мрачная". Пушков оценил появление Лукашенко с автоматом

Сенатор Алексей Пушков оценил появление президента Белоруссии Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках в своей резиденции.
— Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого? — спросил Пушков в своём телеграм-канале.
Рэмбо по-белорусски. Что представляет собой экипировка, в которой геройствовал Лукашенко и его сынКадры, на которых выигравший выборы президент Белоруссии Александр Лукашенко идёт с автоматом в руках для защиты своей резиденции в центре города, заставили специалистов задуматься — действительно ли он готов лично применить оружие и насколько профессионально он может это делать, если возникнет необходимость.
По его словам, обстоятельств непреодолимой силы не было, а Лукашенко допустил грубые ошибки в политике.
Появилось видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденциюСлучилось это сразу после того, как митингующие вплотную подошли к Дворцу Независимости.
Напомним, 23 августа в центре Минска вновь прошёл многотысячный митинг несогласных с результатами выборов президента страны, состоявшихся 9 августа. После протестующие вплотную приблизились к оцепленной солдатами стеле "Минск — город-герой" и резиденции Александра Лукашенко. Сам глава государства в это время находился в вертолёте и облетал вместе с сыном Колей окрестности Дворца независимости. Увидев количество протестующих Лукашенко произнёс: "Как крысы разбежались!"