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Дизайнер усомнился в безопасности скафандров Маска

Он отметил, что надёжность технологий нужно проверять годами.

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Фото © ТАСС / NASA / Bill Ingalls

При всей эффектности дизайна спасательных скафандров Space suit для экипажа космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX их надёжность остаётся под вопросом. Об этом заявил промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

Это не совсем скафандр — это средство индивидуальной защиты на пути с Земли на МКС от модельера Хосе Фернандеса, который создавал облик супергероев Голливуда. Я бы спокойнее относился к таким достижениям, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам дизайнера, надёжность технологий необходимо проверять годами, а работать с общественностью у американцев всегда выходило очень хорошо.

Названы преимущества и недостатки скафандра SpaceX перед российским "Соколом"

Они по-разному надеваются и подключаются к системам корабля.

Также Пирожков отметил, что при должных усилиях российская техника по внешнему виду может выглядеть не хуже, так как по сути корабли являются одинаковыми.

Это длинный высокотехнологичный цилиндр. Эта техника сформирована и отработана технологически, — добавил эксперт.

Ранее лётчик-космонавт рассказал о пользе для России от запуска корабля Илона Маска.

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