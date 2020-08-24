Дизайнер усомнился в безопасности скафандров Маска

При всей эффектности дизайна спасательных скафандров Space suit для экипажа космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX их надёжность остаётся под вопросом. Об этом заявил промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

— Это не совсем скафандр — это средство индивидуальной защиты на пути с Земли на МКС от модельера Хосе Фернандеса, который создавал облик супергероев Голливуда. Я бы спокойнее относился к таким достижениям, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам дизайнера, надёжность технологий необходимо проверять годами, а работать с общественностью у американцев всегда выходило очень хорошо.

Также Пирожков отметил, что при должных усилиях российская техника по внешнему виду может выглядеть не хуже, так как по сути корабли являются одинаковыми.

— Это длинный высокотехнологичный цилиндр. Эта техника сформирована и отработана технологически, — добавил эксперт.