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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 863 человека

Теперь они могут сдать плазму крови и помочь выздороветь другим.

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Фото © Ярослав Чингаев / ТАСС

В Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 863 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 863 пациента, — отметила Ракова.

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В столице не было серьёзного всплеска по заболеваемости, отметил градоначальник.

От CoViD-19 в столице вылечилось в целом уже более 205 тысяч человек. Накануне всем переболевшим предложили стать донорами плазмы крови, чтобы помочь другим победить вирус. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 495 870-45-16 в любой день с 9:00 до 19:00.

Ранее Лайф сообщал, когда может закончиться пандемия коронавируса. По информации ВОЗ, на победу над вирусом может потребоваться не один год.

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