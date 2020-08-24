В Москве от коронавируса вылечилось ещё 863 человека

В Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 863 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 863 пациента, — отметила Ракова.

От CoViD-19 в столице вылечилось в целом уже более 205 тысяч человек. Накануне всем переболевшим предложили стать донорами плазмы крови, чтобы помочь другим победить вирус. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 495 870-45-16 в любой день с 9:00 до 19:00.