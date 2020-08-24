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Семья готовила умершую девочку к погребению, как вдруг у неё задрожали веки

Сердце девочки снова стало биться, но радость близких была недолгой.

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Фото © Twitter / hmetromy, Detik

12-летнюю Сити Масфуфу Вардах из деревни под городом Проболинго, Индонезия, доставили в больницу с жалобами на боли и судороги. Она была очень слаба, и родители рассказали врачам, что у девочки сахарный диабет.

Фото © Twitter / hmetromy

Медики ничем не смогли помочь пациентке, её состояние стремительно ухудшалось. Вскоре девочку объявили мёртвой, и убитая горем семья забрала её тело, чтобы подготовить к погребению. Однако произошло то, что просто потрясло родственников Сити. Когда покойницу стали омывать, её сердце снова забилось, веки затрепетали, а потом девочка приоткрыла глаза.

Фото © Detik, Detik

На место срочно прибыли медики, которые принялись оказывать девочке помощь. Однако через час её снова объявили мёртвой. По словам специалистов, "оживание мертвецов" — не настолько редкое явление и у него есть несколько причин, пишет Kosmo. Например, встречается феномен под названием "синдром Лазаря". Это спонтанное возвращение нормального сердечного ритма после неудавшихся попыток реанимации.

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