Семья готовила умершую девочку к погребению, как вдруг у неё задрожали веки

12-летнюю Сити Масфуфу Вардах из деревни под городом Проболинго, Индонезия, доставили в больницу с жалобами на боли и судороги. Она была очень слаба, и родители рассказали врачам, что у девочки сахарный диабет.

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Медики ничем не смогли помочь пациентке, её состояние стремительно ухудшалось. Вскоре девочку объявили мёртвой, и убитая горем семья забрала её тело, чтобы подготовить к погребению. Однако произошло то, что просто потрясло родственников Сити. Когда покойницу стали омывать, её сердце снова забилось, веки затрепетали, а потом девочка приоткрыла глаза.

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