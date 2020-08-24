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В России за сутки выявлено 4744 новых случая коронавирусной инфекции

Общее количество выздоровевших превысило 773 тысячи человек.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

В России за сутки выявлено ещё 4744 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев выросло до 961 493.

Также за сутки зафиксировано 65 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 16 448 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба.

У переболевших пациентов обнаружили коронавирус в сердце

Врачи призывают коллег обращать особое внимание на систему кровообращения пациентов с CoViD-19.

А выздоровело за сутки 2456 человек. Излечившихся от коронавирусной инфекции граждан в стране уже 773 095.

Ранее Лайф сообщал, что в мире только официально зарегистрировано уже более 23 миллионов случаев коронавирусной инфекции.

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