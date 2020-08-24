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Мошенники нашли первый способ обмана через систему быстрых переводов

В Центробанке заверили, что брешь в технологии уже устранили.

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Фото © Shutterstock

В системе быстрых платежей обнаружили уязвимость, с помощью которой мошенникам удалось похитить средства с чужого банковского счёта. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сообщение подразделения Центробанка.

Выяснилось, что уязвимость присутствовала в мобильном приложении лишь одного банка. Злоумышленники запустили сервис в режиме отладки и отправили запрос на денежный перевод в другой банк, но в качестве счёта отправителя указали не свой, а другого человека. Система не проверила принадлежность счёта, и в результате попытка хищения средств увенчалась успехом.

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Определить их можно предельно простым способом.

Этот случай стал первым, когда мошенникам удалось украсть деньги с чужого счёта с помощью системы быстрых платежей. Специалисты уверены, что тот, кто это сделал, явно разбирается в этой технологии и мог быть среди разработчиков. В Центробанке же заверили, что уязвимость уже устранена.

Ранее Лайф рассказывал, что специалисты международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, выявили мошенническую схему по выводу денег из благотворительных фондов.

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