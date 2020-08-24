Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Суд по делу о ДТП с участием Ефремова отложили до 31 августа

Актёр не смог найти себе нового адвоката на сегодняшнее судебное заседание.

250
Post cover

Актёр Михаил Ефремов у здания Пресненского суда. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Рассмотрение дела о смертельном ДТП в центре Москвы, в котором обвиняется Михаил Ефремов, вновь отложили. Новое судебное заседание состоится 31 августа.

За это время актёр должен найти себе нового защитника, иначе ему назначат государственного адвоката.

Ранее Лайф сообщал, что Ефремов на очередном заседании суда отказался от услуг всех адвокатов, включая Пашаева, заявив, что найдёт "кого-нибудь посильнее".

Пенсионерка-"спецагент" объяснила, зачем приходит на каждое заседание по делу Ефремова

Бабушка считает, что актёру нужен адвокат, "которого не будут забивать".

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Выбор редакции

Loading...