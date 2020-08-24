Суд по делу о ДТП с участием Ефремова отложили до 31 августа

Рассмотрение дела о смертельном ДТП в центре Москвы, в котором обвиняется Михаил Ефремов, вновь отложили. Новое судебное заседание состоится 31 августа.
За это время актёр должен найти себе нового защитника, иначе ему назначат государственного адвоката.
Ранее Лайф сообщал, что Ефремов на очередном заседании суда отказался от услуг всех адвокатов, включая Пашаева, заявив, что найдёт "кого-нибудь посильнее".
Пенсионерка-"спецагент" объяснила, зачем приходит на каждое заседание по делу ЕфремоваБабушка считает, что актёру нужен адвокат, "которого не будут забивать".
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.