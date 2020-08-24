Суд по делу о ДТП с участием Ефремова отложили до 31 августа

Пенсионерка-"спецагент" объяснила, зачем приходит на каждое заседание по делу Ефремова Бабушка считает, что актёру нужен адвокат, "которого не будут забивать".

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.