Не "смерть", а "жизнь". Ефремов исправил экстремистскую надпись на футболке — видео

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Актёр Михаил Ефремов сегодня отправился на очередное заседание Пресненского суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы в новой футболке. Очевидно, он сделал выводы и отказался от надписи, которая признана в России экстремистской. На этот раз на одежде было написано "Православие — это жизнь".
Так как Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, в том числе уже скандально известного Эльмана Пашаева, сегодня на суде он сидел один. Актёр обратился с речью, заявив, что не помнит, сидел ли за рулём машины в момент рокового столкновения. Он попросил провести биологическую экспертизу, которая могла бы, по мнению Ефремова, пролить свет на этот вопрос. Актёру дали время на поиски адвоката до 31 августа. Если он не определится с защитником, ему назначат государственного.
21 августа Ефремов вышел из дома в похожей футболке, но с лозунгом, который внесён в федеральный список экстремистских материалов.
Майка с умыслом. Актёру Ефремову грозит новое дело об экстремизмеВ Пресненском райсуде Москвы продолжаются слушания по делу о ДТП в центре столицы, когда пьяный актёр Михаил Ефремов на своём джипе врезался в другую машину. Её водитель погиб. Специально или нет, но сегодня подсудимый приехал в суд в чёрной майке с фразой "Православие или смерть", которая была признана на территории России экстремистской. Любовь к эпатажу теперь может закончиться для актёра новыми неприятностями.
Как сообщал Лайф, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на своём внедорожнике и спровоцировал серьёзное ДТП. Сам он практически не пострадал, в отличие от 57-летнего Сергея Захарова, который был в другом автомобиле. Через несколько часов от полученных травм мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.