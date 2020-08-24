Не "смерть", а "жизнь". Ефремов исправил экстремистскую надпись на футболке — видео

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Актёр Михаил Ефремов сегодня отправился на очередное заседание Пресненского суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы в новой футболке. Очевидно, он сделал выводы и отказался от надписи, которая признана в России экстремистской. На этот раз на одежде было написано "Православие — это жизнь".

Так как Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, в том числе уже скандально известного Эльмана Пашаева, сегодня на суде он сидел один. Актёр обратился с речью, заявив, что не помнит, сидел ли за рулём машины в момент рокового столкновения. Он попросил провести биологическую экспертизу, которая могла бы, по мнению Ефремова, пролить свет на этот вопрос. Актёру дали время на поиски адвоката до 31 августа. Если он не определится с защитником, ему назначат государственного.

21 августа Ефремов вышел из дома в похожей футболке, но с лозунгом, который внесён в федеральный список экстремистских материалов.