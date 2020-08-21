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Майка с умыслом. Актёру Ефремову грозит новое дело об экстремизме

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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

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В Пресненском райсуде Москвы продолжаются слушания по делу о ДТП в центре Москвы, когда пьяный актёр Михаил Ефремов на своём джипе врезался в другую машину. Её водитель погиб. Специально или нет, но сегодня подсудимый приехал в суд в чёрной майке с фразой "Православие или смерть", которая была признана на территории России экстремистской. Любовь к эпатажу теперь может закончиться для актёра новыми неприятностями.

Дело в том, что лозунг "Православие или смерть"* по решению Черёмушкинского районного суда Москвы от 21.12.2010 года внесён в список экстремистских материалов, которые нельзя распространять. Это номер 865 в Федеральном списке запрещённых материалов.

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Действия Ефремова напрямую попадают под статью КоАП РФ 20.29 "Производство и распространение экстремистских материалов", за что ему грозит арест на 15 суток или штраф — от ста тысяч до одного миллиона рублей, рассказала Лайфу адвокат Оксана Михалкина.

Первое административное дело по этой статье было возбуждено в 2016 году. Тогда оштрафовали координатора "Открытой России" в Чувашии Дмитрия Семёнова за репост картинки с Виталием Милоновым в этой футболке.

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Одной из главных свидетельниц со стороны защиты Михаила Ефремова стала его близкая подруга, столичный ресторатор Татьяна Беркович. Она первой примчалась на место аварии и активно защищала актёра. Лайф разобрался в том, кто эта женщина и почему стоит горой за Ефремова.

По словам Оксаны Михалкиной, отреагировать на майку с лозунгом может прокурор, который находится на судебном заседании, после чего передать материалы в территориальную прокуратуру. В данном случае это Пресненская межрайонная прокуратура. Возбудить само административное дело против Ефремова могут полицейские из местного ОВД "Пресненский", после чего передать материалы в суд для решения. Учитывая многочисленные фото и видеоматериалы с процесса, проблем с доказательной базой не будет.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Эксперты говорят, что в некоторых случаях речь может идти и об уголовной ответственности.

Если мы говорим об уголовном деле, то есть статья 282 "Участие в деятельности организации, признанной экстремистской". Но для привлечения к ответственности человека должна быть доказана деятельность какая-то, должно быть написано, что участники организации делают, рассказал Лайфу адвокат Дмитрий Аграновский.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев пока делает вид, что не понимает, о чём идёт речь.

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Девиз "Православие или смерть" зародился в XIX веке в Греции, но в Россию пришёл лишь в 90-х и стал символом приверженцев церкви. Они считают, что так они показывают своё отношение к вере и уподобляют себя святым мученикам.

Статус запрещённого в России лозунга "Православие или смерть" претерпел на протяжении десяти лет ряд изменений. В 2010 году он был запрещён решением Черёмушкинского районного суда для печати на футболках и был включён в федеральный список запрещённых экстремистских материалов. Эксперты заключили, что надпись возбуждала межрелигиозную ненависть.

* По решению Черёмушкинского суда Москвы лозунг внесён в России в список экстремистских материалов.

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