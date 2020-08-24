"Не желали ни с кем разговаривать". Главврач омской больницы рассказал о позиции немецких врачей

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Главврач омской БСМП № 1 Александр Мураховский рассказал, что никто не препятствовал общению немецких специалистов с родными Алексея Навального после их визита в больницу. Однако зарубежные гости сами не хотели ни с кем общаться.
— Они не желали ни с кем разговаривать. Они сели просто и уехали, — рассказал на пресс-конференции Александр Мураховский.
"Бог — судья этим людям". Омские врачи рассказали об угрозах от сторонников НавальногоПо словам главврача больницы, куда доставили блогера, в приёмную поступило более тысячи звонков.
Напомним, самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелёта по маршруту Томск — Москва. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где блогер впал в кому. По мнению медиков, состояние Навального может быть связано с нарушением обмена веществ. Блогер находится в немецкой клинике, куда его из Омска доставили медицинским спецбортом. Кроме того, в СМИ появилась информация, что в Германии Навальному присвоили статус "гостя канцлера", чтобы выставить возле него охрану.
После этого случая сторонники блогера начали травлю омских врачей, заявляя, что те якобы не выполнили свой долг по спасению пациента. В ответ на это медики по всей стране вступились за омских коллег, объясняя, что "особый пациент" — это всегда стресс для сотрудников больницы, а лишний хаос негативно влияет не только на медиков, но и на самого больного.