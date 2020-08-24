"Не желали ни с кем разговаривать". Главврач омской больницы рассказал о позиции немецких врачей

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Главврач омской БСМП № 1 Александр Мураховский рассказал, что никто не препятствовал общению немецких специалистов с родными Алексея Навального после их визита в больницу. Однако зарубежные гости сами не хотели ни с кем общаться.

— Они не желали ни с кем разговаривать. Они сели просто и уехали, — рассказал на пресс-конференции Александр Мураховский.

Напомним, самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелёта по маршруту Томск — Москва. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где блогер впал в кому. По мнению медиков, состояние Навального может быть связано с нарушением обмена веществ. Блогер находится в немецкой клинике, куда его из Омска доставили медицинским спецбортом. Кроме того, в СМИ появилась информация, что в Германии Навальному присвоили статус "гостя канцлера", чтобы выставить возле него охрану.