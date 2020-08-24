Власти Австрии высылают российского дипломата

Австрия высылает российского дипломата. Причиной такого решения стала его работа, которая якобы противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

— Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, — приводит ТАСС слова представителя австрийских властей.

Согласно данным издания Kronen Zeitung, дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Он должен покинуть территорию страны до 1 сентября.