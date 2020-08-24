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Власти Австрии высылают российского дипломата

По предварительным данным, россиянин должен будет покинуть страну до 1 сентября.

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Фото © ТАСС / SOPA via ZUMA Wire / Omar Marques

Австрия высылает российского дипломата. Причиной такого решения стала его работа, которая якобы противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, — приводит ТАСС слова представителя австрийских властей.

Согласно данным издания Kronen Zeitung, дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Он должен покинуть территорию страны до 1 сентября.

Норвегия объявила российского дипломата персоной нон грата

Он работал в торговом отделе Посольства РФ.

Как сообщал Лайф, ранее Словакия решила выслать трёх российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

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